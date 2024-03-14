MSB kaynakları 'F 35 için ödediğimiz parayı geri alacağımızı düşünüyoruz'

MSB haftalık basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Bu toplantıda F 35 hakkında da sıcak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada F 35 ve Eurofighter konusunda da gündeme geldi.

Türkiye’nin F 35 programına geri dönüp dönmeyeceğine dair sorulara yanıt veren kaynaklar şu an için F 35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten kaynaklar şu açıklamayı yaptı: Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım.

EUROFİGHTER GİRİŞİMİ DEVAM EDİYOR

İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin de bilgi veren kaynaklar, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir.

Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız." dedi.