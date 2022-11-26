MSB: TSK, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi

MSB, bugün Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:
“Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.”
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