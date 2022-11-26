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MSB: TSK, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:32
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MSB: TSK, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi

MSB: TSK, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi
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MSB, bugün Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

“Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.”

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