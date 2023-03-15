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MSC Cruises, 3 gemi ile Türkiye limanlarına dönüyor

MSC Cruises, nisan ayından itibaren Türkiye limanlarından hareketli 3 gemisi ile Ege, Akdeniz, Adriyatik ve Doğu Akdeniz seferlerine başlıyor. 2023 yılı programında İstanbul ve Kuşadası limanlarını önemli birer iniş ve biniş limanı olarak rotalarına ekleyen MSC Cruises, Türkiye hareketli olarak 8 ila 12 gün arasında Ege, Akdeniz, Adriyatik ve Doğu Akdeniz turları sunacak.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:06
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MSC Cruises Türkiye hareketli olarak 8 ila 12 gün arasında Ege, Akdeniz, Adriyatik ve Doğu Akdeniz turları sunacak

MSC Cruises, 3 gemi ile Türkiye limanlarına dönüyor
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MSC Cruises, nisan ayından itibaren Türkiye limanlarından hareketli 3 gemisi ile Ege, Akdeniz, Adriyatik ve Doğu Akdeniz seferlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MSC Cruises, 2023 yılı programında İstanbul ve Kuşadası limanlarını önemli birer iniş ve biniş limanı olarak rotalarına ekledi.

Türkiye hareketli olarak 8 ila 12 gün arasında sunulan Ege, Akdeniz, Adriyatik ve Doğu Akdeniz tur programları ile MSC Cruises, MSC Splendida, MSC Musica ve MSC Poesia gemileri ile Türk misafirlerini dünyanın çeşitli güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor.

MSC Poesia, 6’şar kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Splendida sezon boyunca 20 kez İstanbul’u, MSC Musica ise 28 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek.

MSC Cruises, konuk deneyimi açısından yüksek standartlarda sunduğu hizmetlerini Türk misafirlerini evlerinde hissedecekleri şekilde özelleştirdi. Türk misafirperverliğini de örnek alarak geliştirilen hizmetler arasında "hoş geldiniz toplantısı", farklı departmanlarda Türk çalışanlar, Türkçe asistanlık hizmeti, Türkçe menüler, Türk kahvaltı tabağı, günlük Türkçe bültenler, Türkçe anonslar, Türk televizyon kanalları, Türkçe anonslar ve Türk Kahvesi gibi sunulan birçok hizmet ile misafirlerin iyi bir deneyim yaşamaları için tüm detaylar bulunuyor.

MSC Cruises, Türk misafirleri için 399 avrodan başlayan fiyatlar ve 99 avro ön ödemeli erken rezervasyon kampanyaları ile de Türk misafirlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

MSC Cruises, kruvaziyer turizminin geleceğine öncülük ediyor

MSC Cruises, tasarım ve konuk deneyimi noktasında ilkleri gerçekleştirerek dünyanın çevre odaklı yolcu gemisi olan MSC World Europa’nın Doha, Katar’da gerçekleşen Adlandırma Törenine ev sahipliği yaptı. MSC World Europa, kruvaziyer endüstrisi için yeni bir standart belirlerken aynı zamanda denizde farklı deneyimlerden oluşan gerçek bir dünya sunuyor.

MSC World Europa, MSC Cruises filosundaki ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan ve bugüne kadar çevre açısından en gelişmiş gemi olarak filoya katıldı. Kullandığı yakıt, LNG, dünyanın en temiz deniz yakıtlarından biri ve uluslararası deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynamak üzere planlandı.

Bu teknoloji ile MSC World Europa, sülfür oksitler gibi yerel hava kirletici emisyonları neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor ve nitrojen oksitleri yüzde 85'e kadar azaltıyor. LNG, karbondioksit emisyonlarını yüzde 25 oranında azalttığı ve yeşil hidrojen de dahil olmak üzere fosil olmayan sürdürülebilir yakıtların alımının yolunu açtığı için iklim değişikliğinin hafifletilmesinde de önemli bir rol oynayacak.

(Kaynak: AA)

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