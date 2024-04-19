MSN ve Facebook'un efsane özelliği Instagram'a geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
MSN ve Facebook'un efsane özelliği Instagram'a geliyor
MSN Messenger'da ve Facebook'taki dürtme özelliğinin, sosyal medya platformu Instagram'a da geleceği ve kullanıcıların birbirlerini dürtebileceği iddia edildi.

Her geçen gün kullanıcılarına yenilikler sunan Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Yıllar önce MSN, Facebook gibi platformlarda bulunan 'dürtme' özelliğinin, Instagram'a da geleceği öne sürüldü. X kullanıcısı ve uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, sosyal medya hesabından o gelişmeyi paylaştı.

DÜRTME ÖZELLİĞİ Mİ GELİYOR?

Paluzzi'nin paylaştığı gönderide, dürtme özelliği kullanıcıların profil sayfalarının üst kısmında yer alacak.

Ancak konuyla ilgili Meta'dan bir açıklama yapmadı ve özelliğe dair henüz bir bildirimde bulunmadı. Özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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