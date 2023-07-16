Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘muafiyet’ kelimesidir. Peki, muafiyet ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre muafiyet nasıl yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre muafiyet nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE MUAFİYET NASIL YAZILIR?

Muafiyet, Arapça kökenli bir sözcüktür ve dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. Muafiyet, kendisine uygulanmamak ya da ayrı tutulmak anlamlarına gelen bir kelimedir.

Muafiyet, TDK anlamına göre ayrı tutulmak, kendisine uygulanmamak anlamlarına gelen bir kelimedir. Bir olaydan ya da bir durumdan etkilenmeyen biri için o olaydan muaf tutuluyor denebilir.

Türk Dil Kurumundan alınmış bilgiye göre kelimenin doğru yazımı 'Muafiyet' şeklindedir.

MUAF TUTMAK NEDİR?

Muaf tutmak, ayrı tutmak anlamında kullanılmaktadır. Muaf tutulan kişiler ya da kurumlar muaf tutuldukları durumdan etkilenmezler. Bu nedenle muaf tutmak olaydan etkilenmemek ya da ayrı tutulmak anlamında kullanılır.

Örneğin öğrenciler bir konuda muaf tutulurlarsa o konudan sorumlu olmazlar ya da karşılarına o konu çıkmaz. Bir kişi herhangi bir ödemeden muaf tutulursa o kişi o ödemeyi yapmaz yani o ödemeden ayrı tutulur.