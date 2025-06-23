Mucit Cihan’ın sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi? Köstebek tüfeği detayı...

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Mucit Cihan’ın sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi? Köstebek tüfeği detayı...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde “Mucit Cihan” olarak bilinen Cihan İlhan, aracında ölü bulundu.

Osman Karakuzu-Denizli/YENİÇAĞ

Çevredekilerin ihbarıyla Dodurga Mahallesi’ndeki olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Ekipler, ilk incelemede Cihan İlhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi ve kriminal incelemeler sonrası netleşecek.

Olay yerinde bulunan köstebek tüfeği, delil olarak incelemeye alındı.

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