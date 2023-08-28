Mucize kurtuluş. 5. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Torino’nun Piyemonte bölgesinde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki bankacı Mattia Aguzzi, kız arkadaşıyla birlikte fırından ekmek almaya giderken cadde üzerindeki bir binadan gelen çığlık seslerini fark etti.

Binanın önüne giden Aguzzi, 5 yaşındaki kızın balkon korkuluklarından sarktığını ve düşeceğini fark edince kollarını açıp kızı havada yakalayarak hayatını kurtardı. Küçük kızı Havada yakaladığı esnada çarpmanın etkisiyle yere düşen ikili kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

“SADECE ELLERİYLE TUTUNUYORDU BACAKLARI HAVADAYDI”

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'ya yaşadıklarını anlatan Aguzzi, "Küçük kızın balkonun köşesine doğru eğildiğini gören bir adamın çığlık attığını duydum. Çocuk, daha sonra balkon korkuluklarına çıkarak daha da eğildi. Sadece elleriyle tutunuyordu, bacakları havadaydı" dedi.

Bankacı, o anda içgüdüsel davrandığını belirterek, "Düşünecek vakit yoktu. Balkonun altına geçip onu yakalama umuduyla kollarımı açtım. Atladığında göğsüme çarptı, onu tutuverdim. Fakat çarpmanın etkisiyle ikimiz de yere düştük" ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANCA VE OLAĞANÜSTÜ”

Haberde, kimliği açıklanmayan çocuğun ailesinin panikle sokağa indiği, kızla Aguzzi'nin acilen hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Torino Belediye Başkanı Stefano Lo Russo, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Aguzzi'yi kutlayarak davranışını "kahramanca ve olağanüstü" diye niteledi.

ALTIN YURTTAŞLIK CESARET MADALYASI VERİLMESİ İSTENDİ

Demokratik Parti üyesi Camilla Laureti de Twitter hesabından paylaştığı gönderide, Aguzzi'ye Altın Yurttaşlık Cesaret Madalyası verilmesini istedi. Söz konusu madalya, tehlikedeki yurttaşları kurtaran, kamu düzenini sağlayan ve farklı alanlarda ülkenin prestijini yükselten vatandaşlara veriliyor.Ancak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Aguzzi'yi kahramanca davranışı için kutlarken, bankacıya resmi ödül verilmesine dair açıklama yapmadı. Aguzzi ise "Her şey o an doğal akışında gerçekleşti, bana kahraman demeyin. Ne gerekiyorsa onu yaptım" ifadelerini kullandı.