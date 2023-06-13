Mucize kurtuluşun görüntüleri yayınlandı. 4 çocuk sağ olarak 40 gün sonra kurtarılmıştı

Kolombiya'da düşen uçaktan sağ kurtulan ve 40 gün sonra bulunan 4 çocuğun görüntüleri ortaya çıktı.

Mucize kurtuluşun görüntüleri yayınlandı. 4 çocuk sağ olarak 40 gün sonra kurtarılmıştı

Odatv’de yer alan habere göre; Kolombiya'da 1 Mayıs'ta yere çakılan, 17 Mayıs'ta ise enkazına ulaşılan uçaktaki 4 çocuk, sağ olarak 40 gün sonra kurtarılmıştı. Çocukların görüntüleri ilk kez yayınlandığı bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." sözlerini kullanmıştı.

Ordudan gelen ilk açıklamada, 4 çocuğun Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta bulunduğu aktarılmış, çocuklarda 'sıvı kaybı' ve böcek ısırığı' kaynaklı sorunlar olduğu söylemişti.

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