Mucize yöntemle cildi temizleyen ot şifa saçıyor

Cemile Balcı
Mucize yöntemle cildi temizleyen ot şifa saçıyor
Losyon haline getirilip cilt temizliğinde kullanılan frenk maydanozunun faydaları dikkat çekti.

Günümüzde birçok insan, sağlık sorunlarına doğal çareler aramaktadır.

Cilt temizliğinde losyon olarak kullanılan ve faydalarıyla öne çıkan frenk maydanozu hakkında bilgi edinelim.

Peki, frenk maydanozu nedir?

Kafkasya bölgesinde yaygın olarak bulunan ve Türkiye’de eşek hardalı veya siyah hardal olarak bilinen frenk maydanozunun kıvırcık yaprakları bulunmaktadır.

Bu aromatik bitki, alternatif tıpta kullanılsa da, aşırı tüketimi zehirlenmeye sebep olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Frenk maydanozunun Latince adı Anthriscus cerefolium, İngilizce’de ise Chervil olarak geçer.

Faydalarına gelince…

Kanı arındırır ve sindirim sistemine iyi gelir. Karaciğer üzerinde olumlu etkileri vardır.

Cilt temizliğinde losyon formunda kullanılır.

Sirke ile bir araya geldiğinde hıçkırığı durdurabilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

Emziren anneler için, göğüs uçlarında oluşabilecek iltihaplarla mücadelede frenk maydanozu lapası önerilir.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarına karşı yapılan merhemlerde kullanılır ve yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Frenk maydanozu tohumunun toz haline getirilip tüketilmesi iştah açıcı olarak bilinir.

Mide rahatsızlıklarını gidermeye ve hazımsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

İshal tedavisinde çay formunda tüketilmesi tavsiye edilir.

Kadınlarda meydana gelen beyaz akıntı problemlerine iyi gelmektedir.

Yaşlı erkeklerde cinsel gücü artırıcı etkisi olduğuna dair görüşler mevcuttur.

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