Cıngıldak otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çözümler bulma peşinde ve bu bağlamda şifalı bitkilere yönelmekte.

Bu bitkilerden biri olan cıngıldak otu, inanılmaz sağlık yararlarıyla dikkat çekiyor.

Cıngıldak otunun faydaları nelerdir ve ne için kullanılır?

Özellikle adet kanamaları ve regl sancılarına faydası olan Cıngıldak otu, A vitamini, askorbik asit, linoleik asit, omega-3 yağ asitleri gibi besinlerin yanı sıra flavonoidler, alkaloidler, kalisteginler, glukosinolatlar ve saponinler gibi çeşitli fenolik bileşenler içerir.

Kanamaları durdurucu etkisi vardır.

Sindirim sistemine destek olur.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Kasları gevşeterek adet sancılarını hafifletir.

Anti-inflamatuar özelliği ile tedavi sürecine katkıda bulunur.

Yaraların iyileşmesini hızlandırmak için pansuman malzemesi olarak kullanılabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Düşük kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Bal ile birlikte tüketildiğinde böbrek kumlarının atılmasına yardımcı olur.

Hemoroid belirtilerini azaltır ve basur problemlerine iyi gelir.

Cıngıldak otu kullanımı:

Sağlık açısından birçok yararı bulunan doğal bir ürün olan çoban çantası otu, doğal habitatından toplanabilir veya kurutulmuş olarak aktarlardan temin edilebilir.

Çay olarak demlenebilir, salata ya da yemeklere eklenerek tüketilebilir.