Mucize yöntemle sarılığı bitiren ot ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Mucize yöntemle sarılığı bitiren ot ortaya çıktı
Ölümcül sonuçları olan ve korkulu rüya haline gelen sarılığa şifa olan ot olarak acı dülek otu ortaya çıktı.

Doğal ürünler, sağlığa olan faydaları nedeniyle yaygın olarak kabul görmekte ve bu, onları geleneksel tedavi yöntemlerinin yerine tercih edilen popüler bir alternatif yapmaktadır.

Sarılık tedavisinde, buruna damlatıldığında sarılığı iyileştirebildiği ortaya çıktı.

Acıdülek otunun diğer faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:

Kanamayı durdurmak için yaralı bölgeye uygulanabilir.

Yılan veya akrep sokması durumunda, kökü yenildiğinde veya sokulan bölgeye sürüldüğünde faydalıdır.

Diş çıkarma sürecinde, diş etlerine sürüldüğünde dişin kolay çıkmasını sağlayabilir.

Yaprağı zeytinyağı ile pişirilip karına sürüldüğünde karın ağrısını hafifletebilir.

Kökü kaynatılıp buharına oturulduğunda hemoroid sorunlarına iyi gelebilir.

Saçkıran hastalığını tedavi edebilir.

Sinüzit tedavisinde, suyu buruna damlatılabilir.

Ancak, acıdülek otunun bazı yan etkileri de vardır:

Taze öz suyun içilmesi tavsiye edilmez, zira karın ağrısına ve zehirlenmelere yol açabilir.

Fazla miktarda alındığında kalın bağırsağı tahriş edebilir ve kanlı ishale neden olabilir.

Sinüzit için kullanıldığında, buruna damlatılan meyve suyu miktarının çok az olması gerekmektedir; aksi takdirde rahatsız edici ve uzun süreli akıntılara sebep olabilir.

Acıdülek otunun hazırlanma yöntemleri ise şunlardır:

Sinüzit için, olgunlaşmış meyvesinin suyu bir çay bardağı su ile seyreltilerek 2-3 damla buruna damlatılabilir.

Yaralara uygulamak için, kökün iç kısmı bıçakla kazınarak lapa haline getirilebilir.

Müshil olarak kullanıldığında, 15 gram kuru kök 1,5 litre suda 10 dakika kaynatılır ve süzülür.

Süzülen su tekrar kaynatılarak yarısı buharlaştırılır ve günde 2-3 bardak içilir. Fazlası tehlikeli olabilir ve kanlı ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabilir.

İlgili Haberler
Kalbin şifası olan otun faydaları göz doldurdu
Kutsal defne otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Astım egzama bronşite iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları...
Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...
Son Haberler
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı çevir kazı yanmasın yaptı. 'Şu siyasi partiyi destekleyelim demedik" dedi Gündem
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı çevir kazı yanmasın yaptı. 'Şu siyasi partiyi destekleyelim demedik" dedi
Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak Gündem
Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak
Şahin gibi gözleri olan bulabiliyor. Deniz kabuklarının içinde gizli emojiyi bulun Keşfet
Şahin gibi gözleri olan bulabiliyor. Deniz kabuklarının içinde gizli emojiyi bulun
AYM İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atama yetkisini iptal etti Gündem
AYM İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atama yetkisini iptal etti
İtalyan güzel Malinov kasıp kavuracak. Flaş transfer Sultanlar Ligi'nin yeni yıldızı olacak Spor
İtalyan güzel Malinov kasıp kavuracak. Flaş transfer Sultanlar Ligi'nin yeni yıldızı olacak
THY'den ucuz bilet kampanyası. 799 TL'ye uçuş imkanı Ekonomi
THY'den ucuz bilet kampanyası. 799 TL'ye uçuş imkanı
Avrupa çayı nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri... Şifalı Bitkiler
Avrupa çayı nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...