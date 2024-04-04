Mucize yöntemle sarılığı bitiren ot ortaya çıktı

Doğal ürünler, sağlığa olan faydaları nedeniyle yaygın olarak kabul görmekte ve bu, onları geleneksel tedavi yöntemlerinin yerine tercih edilen popüler bir alternatif yapmaktadır.

Sarılık tedavisinde, buruna damlatıldığında sarılığı iyileştirebildiği ortaya çıktı.

Acıdülek otunun diğer faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:

Kanamayı durdurmak için yaralı bölgeye uygulanabilir.

Yılan veya akrep sokması durumunda, kökü yenildiğinde veya sokulan bölgeye sürüldüğünde faydalıdır.

Diş çıkarma sürecinde, diş etlerine sürüldüğünde dişin kolay çıkmasını sağlayabilir.

Yaprağı zeytinyağı ile pişirilip karına sürüldüğünde karın ağrısını hafifletebilir.

Kökü kaynatılıp buharına oturulduğunda hemoroid sorunlarına iyi gelebilir.

Saçkıran hastalığını tedavi edebilir.

Sinüzit tedavisinde, suyu buruna damlatılabilir.

Ancak, acıdülek otunun bazı yan etkileri de vardır:

Taze öz suyun içilmesi tavsiye edilmez, zira karın ağrısına ve zehirlenmelere yol açabilir.

Fazla miktarda alındığında kalın bağırsağı tahriş edebilir ve kanlı ishale neden olabilir.

Sinüzit için kullanıldığında, buruna damlatılan meyve suyu miktarının çok az olması gerekmektedir; aksi takdirde rahatsız edici ve uzun süreli akıntılara sebep olabilir.

Acıdülek otunun hazırlanma yöntemleri ise şunlardır:

Sinüzit için, olgunlaşmış meyvesinin suyu bir çay bardağı su ile seyreltilerek 2-3 damla buruna damlatılabilir.

Yaralara uygulamak için, kökün iç kısmı bıçakla kazınarak lapa haline getirilebilir.

Müshil olarak kullanıldığında, 15 gram kuru kök 1,5 litre suda 10 dakika kaynatılır ve süzülür.

Süzülen su tekrar kaynatılarak yarısı buharlaştırılır ve günde 2-3 bardak içilir. Fazlası tehlikeli olabilir ve kanlı ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabilir.