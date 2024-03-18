Müdürden bedensel engelli çalışana taciz iddiası. Halk Eğitim Merkezi'nde skandal

Mardin’de Halk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak görev yapan M.E.D., aynı merkezde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadın E.S.’yi taciz etme suçlamasıyla açığa alındı.

3 AY BOYUNCA TACİZ ETTİ

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi.

Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı, M.E.D. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.