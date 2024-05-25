Müebbeti duydu cezaevinde eşofmanın ipiyle intihar etti! Eşini 4 çocuğunun önünde katletmişti

Olay, geçen aralık ayında saat 04.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak’taki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’nın yaşadığı eve geldi. İkili arasında bir tartışma çıktı ve Mustafa Ali Ayda, yanındaki bıçakla 10 yıldır evli olduğu eşini sol göğsünden 3 kez bıçakladı. Ardından kaçtı.

KAPI GİRİŞİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Burcu Ayda’nın çığlıklarını duyan komşuları, kadını kanlar içinde kapının girişinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Ayda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MALTEPE KAPALI CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Polis, olayda kullanılan bıçakla kaçan Mustafa Ali Ayda’yı kısa sürede yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Ali Ayda, İstanbul’daki Maltepe Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Burcu Ayda'nın şikayeti üzerine hakkında defalarca evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Ali Ayda'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle 3 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.

“BANA KÜFREDİNCE BIÇAKLADIM”

Sevk edildiği adliyede, "Ben şoförlük yaparak geçimini sağlıyorum. Bu nedenle yanımda bıçak taşıyorum. Burcu hakkımda birçok kez evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Bana hakaret ve küfredince bıçakladım" diyen şüpheli, tutuklandı.

EŞOFMANIN İPİYLE İNTİHAR ETTİ

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Mustafa Ali Ayda’yı hakim karşısına çıkaracağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanın ipini boğazına bağlayarak intihar etti.

Bursa'da toprağa verilen Mustafa Ali Ayda ile ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.