12 yaşındaki Behiye'yi öldüren Suriye'li cezaevinde intihar etti

Kaynak: DHA
12 yaşındaki Behiye'yi öldüren Suriye'li cezaevinde intihar etti
İzmir'de demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30) isimli şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Levend Macu isimli şahıs, demir kapının camını kırarak girdiği müstakil evde yaşayan Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı 12 yaşındaki Behiye E.’yi de boğazından ve göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Çevrede bulunan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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12 YAŞINDAKİ KIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Sağlık ekiplerinin Ağır yaralandığını belirlediği anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yaşındaki Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.

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İNTİHAR ETTİ

Levend Macu isimli şahıs, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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