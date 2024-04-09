3 kişilik aileyi katledip, cezaevinde intihar etmişti; cenazesi köyünde istenmedi

Ancak Evcibağ'ın cenazesi, köyünde istenmeyince kent merkezindeki bir mezarlığa defnedildi.

Olay, 5 Nisan'da çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları tarafından jandarma ve itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetleri bulundu. Kısa bir süre sonra ise Neşet Kaya'nın cesedi, evlerinden 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli karayolunda yanan bir otomobilde bulundu.

Şüpheli olarak gözaltına alınan Halil Evcibağ, mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma sonucunda, Evcibağ'ın Nurgül Kaya'yı ve oğlunu eterle bayıltıp altın yüzüğünü çaldığı, evi ateşe verdiği ve Neşet Kaya'yı bıçakladığı ortaya çıktı.

Cinayet sonrası Nurgül Kaya'nın ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Ancak bir kişi, jandarmaya başvurarak şüphelinin kendisine borç ödemek için yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik verdiğini belirtti. Yapılan araştırmada, bileziğin öldürülen kadına ait olduğu tespit edildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan Halil Evcibağ'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak köy sakinleri Evcibağ'ın cenazesini kabul etmeyince, cenaze kent merkezindeki bir mezarlıkta toprağa verildi.