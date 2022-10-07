Muğla Bodrum’da icradan satılık mesken

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Gerenklik Mevkii366 Ada 3 Parsel 483,76M2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde iki katlı betonarme bina ve arsası niteliğinde 1/4 hisse paylı birinci kat, 3 numaralı bağımsız bölüm numaralı mesken TAM hisse ile dosya borçlusuna aittir. Taşınmaza ait tapu kaydının beyan bölümünde; 9863 yevmiye numarası ve 06/06/2013 tarihinde yönetim planı kurulmuş olduğu, 21/03/2005 tarihinde 2791 yevmiye numarası ile Bakanlar Kurulu kararı uyarınca askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içerisinde bulunmakta olduğu, 09/09/2014 tarih ve 17447 yevmiye numarası ile kat mülkiyetine çevrilmiş olduğu beyanı mevcuttur.

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