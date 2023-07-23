Muğla Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınının yoğun çabalar sonucundan kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, “Muğla Milas’taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın kahramanları gece gündüz görev başında” ifadelerini kullandı.