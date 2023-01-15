Muğla Muttaş 3 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Muğla Muttaş, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti,

Nüfus Cüzdanı sureti,

ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü sınav Sonuç Belgesi,

2 Adet Vesikalik Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan not durum belgesi (transkript) (Aslı veya Onaylı Sureti)

Adli Sicil Kaydı (asıl)

Askerlik Terhis Belgesi (asıl) veya Tecil Belgesi (asıl)

Sağlık Raporu (çalışmasına engeli bulunmadığını gösteren)

Ehliyet

Tarihçeli Yerleşim yeri belgesi (asıl)