3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla Seydikemer’de icradan satılık tarla

T.C. Fethiye İcra Dairesi tarafında Muğla Seydikemer'de tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:39
Takip Et

Muğla Seydikemer’de icradan satılık tarla

Muğla Seydikemer’de icradan satılık tarla
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Kınık mah, Kemerağzı mevkii, 275 ada, 18 parsel, 8.272,62 m2 yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre imar durumu; Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanında kalmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği arazi vasfı belli olmadığından imar durumu belgesi düzenlenememektedir. Ayrıca taşınmaz ve taşınmazın bulunduğu mahalleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı bulunmamaktadır. Yine bilirkişi raporuna göre, taşınmaz, Seydikemer ilçesi, Kınık mahallesinde, mahalle merkezine 0,3 km, Seydikemer ilçe merkezine 37,1 km, Fethiye ilçe merkezine 61,5 km ve Muğla Antalya şehirlerarası D-330 karayoluna sınırdaş konumda ve uzaklıktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
3
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
4
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
6
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
7
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.