Muğla Seydikemer’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Kınık mah, Kemerağzı mevkii, 275 ada, 18 parsel, 8.272,62 m2 yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre imar durumu; Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanında kalmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği arazi vasfı belli olmadığından imar durumu belgesi düzenlenememektedir. Ayrıca taşınmaz ve taşınmazın bulunduğu mahalleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı bulunmamaktadır. Yine bilirkişi raporuna göre, taşınmaz, Seydikemer ilçesi, Kınık mahallesinde, mahalle merkezine 0,3 km, Seydikemer ilçe merkezine 37,1 km, Fethiye ilçe merkezine 61,5 km ve Muğla Antalya şehirlerarası D-330 karayoluna sınırdaş konumda ve uzaklıktadır.

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