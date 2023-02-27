﻿Polis memuru kalbine yenildi

Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde görevli 42 yaşındaki Burhan Kurtuluş, akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Aracıyla Milas Devlet Hastanesi’ne gitmek üzereyken fenalaşan Kurtuluş, hastane otoparkında direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Hastane güvenliği ve personellerince aracından çıkarılan Kurtuluş’a doktorlar acil serviste müdahalede bulundu.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kurtuluş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Devlet Hastanesi’ne giderek yetkililerden bilgi aldı. (İHA)