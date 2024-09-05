Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını

Muğla’da, Eylül ayının başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gök gürültülü sağanak yağış uyarılarıyla birlikte, bölgede yıldırım kaynaklı orman yangınlarında ciddi bir artış yaşandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında, Eylül ayının başlangıcıyla beraber etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, birçok yıldırım yangınının çıkmasına neden oldu. Özellikle 1-5 Eylül tarihleri arasında tam 50 adet yıldırım yangını meydana geldi.

Yangınlar, orman ekiplerinin karadan müdahalesi ve ulaşılması zor noktalarda devreye giren hava araçlarının desteğiyle hızlı bir şekilde kontrol altına alındı ve daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangınlar sonucu yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Muğla’daki bu yıldırım yangınları, bölgenin hassas ekosistemine zarar verirken, yetkililer bu tür doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.