Muğla'da 71 kaçak göçmen yakalandı

Muğla açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarılırken, 43 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Muğla'da 71 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye kurtarma botları sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde Türk karasularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında yaşanan ikinci kaçak göç olayında ise lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu.

Lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmen yakalandı.

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