Muğla'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye Kızılada üzerine bırakılan 9 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Muğla'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış timi bölgeye sevk edildi.

Ada üzerinde tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.

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