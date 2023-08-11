Muğla'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış timi bölgeye sevk edildi.
Ada üzerinde tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Fethiye Kızılada üzerine bırakılan 9 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış timi bölgeye sevk edildi.
Ada üzerinde tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.