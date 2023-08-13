Türkiye'nin gözbebeği Marmaris'te vatandaş isyan etti: Yerlisi artık barınamıyor

37 yıldır Marmaris'te yaşayan bir vatandaş, katıldığı sokak röportajında tatil beldesinin göçlerle tanınmaz hale geldiğini söyleyerek yaşadığı duruma isyan etti.

Türkiye'nin gözbebeği Marmaris'te vatandaş isyan etti: Yerlisi artık barınamıyor

Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin birçok turistik beldesinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Marmaris de bu yoğunluktan nasibini alıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen bir sokak röportajında, 37 yıldır bölgede yaşadığını belirten bir vatandaş, tatil beldesindeki duruma isyan etti.

Vatandaş, son yıllarda beldede yaşanan değişimlere dikkat çekerek, "Burası göçlerle tanınmaz hale geldi" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti.

HAYAT PAHALILIĞI SORUN OLUŞTURUYOR

Marmaris'in yaşanılabilir bir yer olmaktan çıktığını dile getiren vatandaş, muhabirin "Marmaris'in en büyük sorunu nedir?" sorusuna, "Turizmin kalitesizleşmesi ve hayat pahalılığı sorun oluşturuyor. Özellikle turizmin düşüş yaşadığı dönemlerde herkes birbirini suçluyor. Yöneticiler ve işverenler, sorunun kendilerinde olabileceğini göz ardı ediyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

KENDİ MEMLEKETİMİZDE YABANCI GİBİ HİSSEDİYORUZ

Vatandaş, ayrıca Marmaris'i rüzgarlı havalara benzeterek, "Burada insanlar birbirine karışmıyor, rahatsız etmiyor. Fakat artık kendi memleketimizde yabancı gibi hissediyoruz" şeklinde konuştu.

BELEDİYE GÖREVİNİ YAPMIYOR

Göçlere ek olarak belediye yönetimine de eleştiride bulunan vatandaş, "Hata idarecilerin burası pislikten geçilmiyor, belediye de görevini yapmıyor" ifadelerini kullandı.

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