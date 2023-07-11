Muğla'da çıkan yangında 10 işyeri zarar gördü

Saat 15.30 sıralarında Ula merkez Köprübaşı Mahallesinde bulunan fırında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA karadan müdahale etti.

Yanan bölgenin tamamen ahşah işyerlerinden oluşması nedeniyle Muğla orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan helikopterlerden ikisi de havalanarak yanan bölgeye su attı. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü.

Fırında başlayan yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 10 işyeri büyük hasar gördü. (İHA)