Muğla'da deprem

AFAD'ın verilerine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Muğla'da deprem

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, Muğla'da deprem oldu.

Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.

Depremin büyüklüğü 4.1 olurken, derinliği ise 11.22 kilometre olarak ölçüldü.

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