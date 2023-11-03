AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, Muğla'da deprem oldu.
Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.
Depremin büyüklüğü 4.1 olurken, derinliği ise 11.22 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın verilerine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, Muğla'da deprem oldu.
Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.
Depremin büyüklüğü 4.1 olurken, derinliği ise 11.22 kilometre olarak ölçüldü.