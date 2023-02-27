Fethiye’de feci kaza: 1 ağır yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit ihlali yaptı iddia edilen İ.D (32) yönetimindeki 48 BB 3179 plakalı minibüse, T.T. (28) isimli sürücü 48 ABD 874 plakalı motosikleti ile yandan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü T.T’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.