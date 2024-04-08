Muğla'da feci Kaza: 7 Yaralı

Kaynak: DHA
Muğla'da feci Kaza: 7 Yaralı
Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yedi kişi yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesi Yatağan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Yatağan istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Z.K.’nin kullandığı 48 ABC 765 plakalı otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki 48 AKZ 695 plakalı otomobil ile hızla çarpıştı.

aw179052-04.jpg

7 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada yedi kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

aw179052-01.jpg

aw179052-02.jpg

aw179052-05.jpg

aw179052-03.jpg

Son Haberler
Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı Video
Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı
Dünya kıyametin eşiğinden döndü. Nükleer santrale 'Kamikaze' dalışı Gündem
Dünya kıyametin eşiğinden döndü. Nükleer santrale 'Kamikaze' dalışı
Ramazanda vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler. Büyük skandal ortaya çıktı Gündem
Ramazanda vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler. Büyük skandal ortaya çıktı
KGM 3 bin personel alımı yapıyor. İşte başvuru şartları Ekonomi
KGM 3 bin personel alımı yapıyor. İşte başvuru şartları
Milas'ta feci kaza: 7 yaralı Gündem
Milas'ta feci kaza: 7 yaralı
Akaryakıtı ucuza almanın yolu bulundu. İlk resmi adım atıldı Ekonomi
Akaryakıtı ucuza almanın yolu bulundu. İlk resmi adım atıldı
Sakarya'da gece vakti meydan muharebesi. Kadınılar tartıştı, kocalar çatıştı Gündem
Sakarya'da gece vakti meydan muharebesi. Kadınılar tartıştı, kocalar çatıştı