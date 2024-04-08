Muğla'da feci Kaza: 7 Yaralı

Muğla’nın Milas ilçesi Yatağan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Yatağan istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Z.K.’nin kullandığı 48 ABC 765 plakalı otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki 48 AKZ 695 plakalı otomobil ile hızla çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada yedi kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.