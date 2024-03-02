Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı

Kaynak: AA
Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, "insan ticareti yapma, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, tehdit, dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.A. ile "insan ticareti yapmak” suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.A. Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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