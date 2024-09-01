Muğla'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Muğla Yatağan'da meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü toplamda 14 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, toplam 14 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk kaza için bölgeye giden ambulans yaralıyı taşırken aynı mahallede kazaya karıştı.

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İlk kaza, Kavak Mahallesinde saat 17.13 sıralarında meydana geldi. H.D. isimli şahıs kullandığı 48 BB 8511 plakalı özel halk otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

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İkinci kaza ise yine Kavak Mahallesinde saat:17.53 sıralarında meydana geldi. E.S isimli şahsın kullandığı ve ilk kaza için bölgeye giden 48 ABF 269 plakalı ambulans, Yatağan istikametine yaralı taşıdığı sırada Kavak mahalle kavşağında kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ise 8 kişi yaralandı.
Yaralı şahıslar Yatağan Devlet Hastanesine sevk edilirken ve yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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