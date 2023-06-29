Muğla'da imam uyuyakaldı, namaz internetten bakılarak kıldırıldı

Gazete Duvar'dan Esma Turan'ın haberine göre, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Düğerek Mahallesi'ndeki Ahisinan Cami'nde, uyuyakaldığı iddia edilen imam, bayram namazına gelmedi. Namazı, cemaatten bir kişinin internetten bakarak kıldırdığı öğrenildi.

Menteşe İlçe Müftülüğü'den yapılan açıklamada imamın izin dönüşü evine gece geldiği ve yol yorgunu olduğu gerekçesiyle uyuyakaldığı belirtildi. Müftülük, konu hakkında gereken incelemenin yapılacağını kaydetti.

Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol ise ilçe müftüsü ile görüştüğünü belirterek, "Bu camide iki hoca var. Ben diğer hocayı aradım bana 'Ben başka bir camide görevlendirildim' dedi. İlçe müftüsü beni aradı. Durumun, 'İnsanlık hali' olduğunu söyledi. Şu an için inceleme başlatılmış değil" diye konuştu.