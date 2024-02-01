Muğla'da işyerini silahla basan şahıslar tutuklandı

Kaynak: İHA
Muğla'da işyerini silahla basan şahıslar tutuklandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir işyerine silahla saldıran iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Taşhan Sanayi Sitesi'nde, A.İ ve B.İ isimli iki şahısi bilinmeyen bir sebeple tartıştıkları M.A nın işyerine silahla saldırdı. Saldırı anında işyerinde bulunan M.A. ve Y.P. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Marmaris Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri ise, kimlikleri belirlenen 2 şahsı kıskıvrak yakaladı. Silahlı saldırıda yaralanan M.A. ve Y.P.’nin hayati tehlikelerinin olmadığı iletilirken jandarma tarafından yakalanan A.İ ve B.İ isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cazaevine gönderildi.

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