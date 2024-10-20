Muğla'da motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'da 56 yaşındaki Ali Özen, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Milas-Ören karayolu Beçin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özen (56) idaresindeki 48 AND 302 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Özen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Özen'in ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

muglada-motosiklet-sarampole-yuvarlandi-1-olu-yenicag-1.jpeg

muglada-motosiklet-sarampole-yuvarlandi-1-olu-yenicag-2.jpeg

Ticari araca çarpmamak için kendilerini motosiklette attılarTicari araca çarpmamak için kendilerini motosiklette attılar

muglada-motosiklet-sarampole-yuvarlandi-1-olu-yenicag-3.jpeg

muglada-motosiklet-sarampole-yuvarlandi-1-olu-yenicag-4.jpeg

muglada-motosiklet-sarampole-yuvarlandi-1-olu-yenicag-5.jpeg

muglada-motosiklet-sarampole-yuvarlandi-1-olu-yenicag-6.jpeg

Motosikletli makas atmaya çalıştı, arkadaşı canından olduMotosikletli makas atmaya çalıştı, arkadaşı canından oldu

Son Haberler
İtalya'da 5 bölgede turuncu alarm
İtalya'da 5 bölgede turuncu alarm
Mustafa Destici'den 4 günde mükemmel U dönüşü
Mustafa Destici'den 4 günde mükemmel U dönüşü
Dereye düşen köpek kurtarıldı
Dereye düşen köpek kurtarıldı
Adana'da dumanları göğü kapladı
Adana'da dumanları göğü kapladı
Muğla'da motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Motosiklet şarampole yuvarlandı