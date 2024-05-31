Muğla'da silah ve mermi deposu ele geçirildi: U.K. gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Muğla'da silah ve mermi deposu ele geçirildi: U.K. gözaltına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, U.K. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde çok sayıda mermi ve silah ele geçirildi.

Operasyonda, AK-47 Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 bin 1 adet tabanca fişeği, 116 adet kalaşnikof tüfeği fişeği, 115 adet av tüfeği kartuşu, balistik yelek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, elektrikli vakumlama makinesi ve çok sayıda vakumlama poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs U.K. gözaltına alınırken, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Ele geçirilen silahlar ve mühimmatın kaynağı ve şüphelinin silahları ne amaçla bulundurduğu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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