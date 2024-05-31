Muğla'da silah ve mermi deposu ele geçirildi: U.K. gözaltına alındı

Operasyonda, AK-47 Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 bin 1 adet tabanca fişeği, 116 adet kalaşnikof tüfeği fişeği, 115 adet av tüfeği kartuşu, balistik yelek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, elektrikli vakumlama makinesi ve çok sayıda vakumlama poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs U.K. gözaltına alınırken, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Ele geçirilen silahlar ve mühimmatın kaynağı ve şüphelinin silahları ne amaçla bulundurduğu ile ilgili soruşturma devam ediyor.