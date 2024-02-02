Muğla’da talihsiz kadın balkondan düşerek can verdi

Olay gece saat 04.00 civarında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde yaşandı. Alınanbilgiye göre, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde Sultan apartmanında oturan 92 yaşındaki Aişe Ölmez henüz belirlenemeyen bir sebeple balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Hareketsiz vaziyette yatan kadını fark eden yoldan geçen bir vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye yerine ulaşan sağlık ekipleri 92 yaşındaki Aişe Ölmez’in olay yerinde can verdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra 92 yaşındaki Aişe Ölmez’in cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.