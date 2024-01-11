Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Buket Bayazıt ve Sertuğ Zeki Bestel isimli iki şahsı gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandığı evde operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 yaşındaki Buket Bayazıt ve 38 yaşındaki Sertuğ Zeki Bestel, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.