Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek ve Baharlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda, Helenistik döneme ait olduğu belirtilen madalyon, heykel, 3 ok ucu, 3 obje, 5 zultanit taşı, faklı miktarlarda uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, Y.S, Y.T. ve A.K. gözaltına alındı.