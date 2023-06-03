Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek ve Baharlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda, Helenistik döneme ait olduğu belirtilen madalyon, heykel, 3 ok ucu, 3 obje, 5 zultanit taşı, faklı miktarlarda uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, Y.S, Y.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı Dünya
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı
Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak Ekonomi
Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti Sağlık
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok Magazin
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi Güncel
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin Dünya
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı Kültür Sanat
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı