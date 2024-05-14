Özgür Demirtaş Eurovision'a ateş püsküren Bahçeli'ye olay yanıt verdi

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışması oldukça olaylı geçti. Yarışmaya İsrail’e yönelik protestolar damga vururken yarışmayı İsviçre temsilcisi Nemo kazandı. İsviçre, birçok ülkeden aldığı 12 puanla birinciliği elde etti. Yarışmada Hırvatistan 2. olurken Ukrayna ise 3. sıraya yerleşti.

Yarışmayı kazanan İsviçre temsilcisinin kıyafetleri MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin tepkisini çekti. Bahçeli, yarışmayı kazanan müzisyenin tüylü ceket, makyaj ve etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici olduğunu söyledi. Bahçeli “Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa, biz de diyoruz ki batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı” dedi.

Bahçeli’nin grup toplantısında Eurovision şarkı yarışmasından bahsetmesi sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli’ye böyle bir konunun neden grup toplantısında işlendiği soruların sorulurken en çarpıcı tepki Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin gerçek sorunlarına dikkat çekerek "Tasarruf Tedbirleri Yeterli Değil. Cari Açık problemi devam ediyor. Katma değerli üretim çok yetersiz. Emeklilerin alım gücü aşırı düştü. Orta Direk silinmek üzere” dedi. Demirtaş, yaptığı paylaşımla ülkenin gerçek sorunlarına dikkat çekti.

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın o paylaşımı: