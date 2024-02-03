Muğla'da yamaç paraşütü kayalık alana çakıldı. 2 yaralı

Yamaç paraşütü pilotu Fatih Sarıtar ile, Çinli Chen Ruotong ile Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan bir süre sonra metrelerce yükseklikten kayalık alana çakıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Öte yandan bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Fatih Sarıtarla ve Chen Ruotong, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.