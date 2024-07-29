Muğla'da zabıtanın dikkati PKK'lı kadını yakalattı

Kaynak: İHA
Muğla'da zabıtanın dikkati PKK'lı kadını yakalattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kadın sığınma evi talebinde bulunan bir kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu zabıtanın dikkati sayesinde belirlendi.

Menteşe ilçesi şehirlerarası yolcu otogarında P.E. (19) adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisinden kadın sığınma evi talebinde bulundu.

Güvenlik görevlisi, P.E.'yi zabıta ile iletişime geçmesi için yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E.'nin telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait resimler fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren zabıta, Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.E.'nin örgüte katılmak amacıyla Van’a gitmeyi planladığını tespit etti.

P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı ve cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

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