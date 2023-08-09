Muğla'daki yangının başladığı yerdeki otomobil dikkat çekti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, Kırsal Alatepe Mahallesi'ne doğru ilerlerken, bazı evler boşaltıldı.

Yangın söndürme ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 6 helikopter, 4 uçak, yaklaşık 30 arazöz ve 80 orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti. Bölgede şiddetli rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle panik ve heyecan yaşanırken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

BÖLGEDEKİ OTOMOBİL DİKKAT ÇEKTİ

Patlamanın olduğu yerdeki ormanlık alandan birden alevler yükselirken patlama nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar yangının başlangıcını ve yangının başladığı yerdeki gri bir otomobilin bölgeden uzaklaştığını cep telefonları ile kaydetti.

Alevlerin birden ormanı sarması ile ormanlık alana yakın bölgede yaşayan vatandaşların da bahçe hortumları çekerek yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Jandarma ekipleri, yangının başladığı yerden hızla uzaklaşan otomobilin yakalanması için soruşturma başlattı.