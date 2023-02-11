Muğla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçe Menteşe'de, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyenin getirdiği yardım malzemeleri ayrıştırılıp kolilere konularak tırlara yüklendi. Yardım malzemeleri tırlarla deprem bölgesine gönderildi.

Bölgeye şimdiye kadar 217 tır yardım gönderildiği belirtildi.

Bölgeye ayrıca kamu, özel sektör ve STK'lerden 363 araç ve 2288 personel ile gönüllünün gittiği kaydedildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl AFAD Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında, yaptığı açıklamada, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma kültürünün çok yüksek olduğunu söyledi.

Talepler doğrultusunda bölgeye yardım göndermeye devam edeceklerini vurgulayan Tavlı, "Her türlü yardımın vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırılması için ilgili tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor. Rabb'im sahada çalışan tüm ekiplerimize güç kuvvet versin. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

- Bodrum

Bodrum ilçesinde yardım malzemeleri Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür ile Bodrum Gençlik Merkezi'nde toplanıyor.

Kaymakamlık ve Belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan malzemeler, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor. Çalışmalara Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve personelinin yanı sıra birçok gönüllü de katkı sağlıyor.

Bodrum Gençlik Merkezi'nde toplanan kıyafetler gönüllülerce ayrıştırılıp reyonlara ayrılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor.

Bodrum Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, gazetecilere, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllülerden destek geldiğini ve daha da fazlasını beklediklerini ifade eden Aldal, "Depremzedeler ihtiyaçları olduğu kadar yardım alıyorlar, fazlasını almıyorlar. Bu bizim insanımızın en güzel meziyetlerinden biri. Çocuklarını da oluşturduğumuz çocuk odasında okul öncesi öğretmenleri ve psikososyal danışmanı öğretmenlerle çocuklara destek veriliyor. Çocuklara oyuncak desteği de veriyoruz. Sistematik şekilde 40 kişilik öğretmen grubumuz vardiyalı çalışıyor." diye konuştu.

İlçeden bölgeye şu ana kadar 120'den fazla kamyon ve tırın gönderildiği öğrenildi.

- Marmaris

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanında yardımlar kabul edilmeye devam ediliyor.

SYD ekipleri, vatandaşlar, dernek ve kurumlardan gelen yardımları listeleyip tasnif yaptıktan sonra kamyonlarla Valiliğe teslim ediyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla ve ilçe adliyelerinin kardeş adliyesi Nurdağı Adliyesi için yardım kampanyası başlatıldı. Nakit yanında konteyner, uyku tulumu, elektrikli soba, masa, yatak, tüp ve ocak, halı sandalye, battaniye, fırın, çekyat tencere takımı talep edildi.

Marmaris Belediyesince de "Yaraları hep birlikte saracağız." temasıyla yürütülen kampanyada Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde yardımlar tasnifleniyor.

İkinci el eşyaların alınmadığı yardım toplanma merkezinde toplanan malzemeler kamyon ve tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Esnaf Odası da üyelerinden topladığı yardım malzemelerini bir tıra yükleyerek bölgeye yolladı.