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Muğla'dan Manchester'a giden uçakta bomba alarmı: Savaş uçakları eşlik etti

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba tehdidinin ardından iki savaş jeti eşliğinde Stansted Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 01:43
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Muğla'dan Manchester'a giden uçakta bomba alarmı: Savaş uçakları eşlik etti

Muğla'dan Manchester'a giden uçakta bomba alarmı: Savaş uçakları eşlik etti
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Muğla Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı "bomba tehdidi" üzerine İngiliz savaş uçakları eşliğinde Stansted Havaalanı'na yönlendirildi.

Olayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulayan Jet2 havayolu firması, söz konusu Airbus A321 tipi uçağın Stansted Havaalanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve inceleme için terminalden uzak bir alana çekildiğini duyurdu.

Jet2 firması tarafından yapılan açıklamada, "Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın bu akşam Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolünün talimatıyla Londra Stansted'e yönlendirildiğini teyit ediyoruz. Londra Stansted Havalimanı ve ilgili makamlarla irtibat halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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