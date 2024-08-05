Muğlalıların itiraz ettiği Balcılar Barajı projesine "ÇED Olumlu" kararı

Bölge halkı, ekosistem ve yaşam düzeninin bozulacağı endişesiyle projeye itiraz etmişti.

DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge (Aydın) Müdürlüğü tarafından Köyceğiz ve Ula ilçeleri sınırlarında, Balcılar Mahallesi, Alacık mevkiinde sulama ve enerji üretimi amacıyla yapılması planlanan Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralleri, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali projesi, geçtiğimiz yıl Mart ayında ÇED sürecine girmişti.

2023 yılı Ağustos ayında son şekli verilen ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek olumlu karara bağlandı. Ancak, nisan ayında bölge halkı, ekosistem ve yaşam düzeninin bozulacağını belirterek projeye karşı çıktı. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde açıklama yapan halk, projeye karşı yaklaşık 300 dilekçe teslim etti.

CHP 27. dönem Muğla Milletvekili Burak Erbay da halkın protestosuna destek vererek, "Bu baraj yapılırken Namnam Çayı’ndan su alınacak. Baraj inşaatı sırasında çok fazla ağaç kesilecek, taş kırma tesisleri kurulacak, dinamit patlatılacak. Bu süreç 5 yıl sürecek ve bölgeye ciddi zarar verecek. Balcılar Mahallesi arıcılıkla geçiniyor, baraj faaliyeti arıcılığı yok edecek" dedi.