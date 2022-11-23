Bir ilde daha okullar tatil edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayınca Bodrum Belediyesi olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği belirtti.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.