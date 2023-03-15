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Muğla’nın ‘gece kartalları’ deprem bölgesine uğurlandı   

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden deprem bölgesine 140 bekçi 2 komiser yardımcısı gönderildi.   

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:38
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Muğla’nın ‘gece kartalları’ deprem bölgesine uğurlandı   

Muğla’nın ‘gece kartalları’ deprem bölgesine uğurlandı   
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Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında Türkiye geneli tek yürek olurken Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen 140 bekçi ve 2 komiser yardımcısı bölgedeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı. 


 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,”15.03.2023 tarihinde ilimizden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2 komiser yardımcısı ve 140 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan personellerimiz müdürlüğümüz bahçesinde düzenlenen tören ile deprem bölgesinde görev almak üzere uğurlanmıştır “ifadesi kullanıldı. (İHA)               

                     

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