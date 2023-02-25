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Muğla’ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Muğla’da yarın sabahtan itibaren etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:40
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Muğla’ya fırtına uyarısı

Muğla’ya fırtına uyarısı
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İHA

Meteoroloji yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın sahil kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla'nın sahil kesimlerinde rüzgarın yarın (Pazar) gece ve sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

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