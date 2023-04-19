Muhabir Dündar Keşaplı'nın zor anları. Napoli taraftarı canlı yayında 'Osimhen' maskesi taktı

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

İlk maçı Milan, 1-0 yenmişti.

Dün oynanan maçta 1-1 berabere bitince, Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Golleri 43'te Giroud ve 90+3'te Osimhen kaydetti.

Karşılaşmada karşılıklı olarak iki penaltı kaçtı.

Oynanan karşılaşma öncesi, Napoli taraftarları, muhabir Dündar Keşaplı'ya Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı maskenin benzerini taktı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Keşaplı, A Spor'da mücadelede öncesi İtalya'dan son gelişmeleri aktardığı sırada, Napoli taraftarları önce Keşaplı'nın şapkasını çıkardı ve ardından maskeyi taktı.

Taraftarlar, maskeyi taktıktan sonra 'Osimhen' tezahüratında bulundu.

Dündar Keşaplı, yayın anında az bir süre zorluk yaşadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

NEDEN MASKE TAKIYOR?

Nijeryalı golcü Osimhen, Kasım 2021'de Inter'ın savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışması sonrası büyük bir ameliyat geçirdi.

Osimhen, mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yüzünü tekrar toparlamak için büyük bir ameliyat gerekti ve golcü oyuncu koruyucu bir maskeyle sahalara dönmeden önce sahalardan 2 ay uzak kaldı.