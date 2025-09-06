Muhalefeti yok etmek ve vatandaşlık sınavı!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD vatandaşlığı için başvuranların gireceği sınavları zorlaştırmayı planladığı bildirildi.

Politico internet sitesinin haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, mevcut sınavın çok kolay olduğunu, sınavın sadece yüksek eğitimli adayların geçebileceği kadar zor olmasını da istemediğini ifade etti. Edlow, “ancak yine de sınav daha düşündürücü olmalı” dedi.

Edlow, adaylardan, Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini özetleyen bir yazı yazmalarının da istenebileceğine dikkat çekti.

***

Almanya başta olmak üzere, Avrupa’da 13 ülke vatandaşlık sınavı yapıyor. Sınava girme aşamasına gelen adayların, ülkenin dilini bilip bilmediği ve hukuk sistemi hakkında bilgi sahibi olup olmadığı ölçülüyor. Şu anda, adaylardan o ülkenin vatandaşı olmanın ne anlama geldiği hakkında bir yazı yazmalarını isteyen devlet henüz yok!

Türkiye’de ise vatandaş olmak isteyenlerin Türkçe bilip bilmediği bile sorgulanmıyor. Hatta dünyanın dört bir tarafında, hayatında Türkiye’ye hiç gelmemiş, tek kellime Türkçe bilmeyen insanlara vatandaşlık verildiği biliniyor. Milyonlarca Suriyelinin bir kısmı vatandaşlığa alındı ama ülkede kalanların tamamına ve Afgan ordusunun askerlerine de aynı hakkın verilebileceği konuşuluyor. Sabahattin Önkibar’a göre, iktidarın bu yolla seçimleri kazanmayı hedeflemiş olabileceğini söylüyor.

İktidarın orta vadeli hedefi ise Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek, devleti Türk devleti olmaktan çıkarmak ve Türk-Kürt-Arap federasyonu haline getirmektir.

***

Uygulanan ekonomik ve siyasi yıkım politikaları öyle bir hale geldi ki, böyle giderse AKP, sadece Suriyelilerin oyunu alabilecek! Bu sebeple, “CHP’li belediyeler, silkeleyin” talimatından sonra iktidarın en önemli gündemi, CHP iktidarını önlemek oldu...

CHP ise her ne kadar, Atatürk’ün kurduğu parti olmakla övünse de Öcalan komisyonuna katılarak iktidarın yaptıklarını normalleştirmiş oldu. Rejim tartışmasına da girmiyorlar! “Anayasa’yı konuşmayacağız” deseler de komisyon kurulmasının sebebi, Yeni Anayasa ile Türkiye’nin kuruluş felsefesini yok etmektir.

Yargının seçim işlerini düzenlemeye başladığı bir ortamda, CHP’nin işi epey zorlaşmıştır ama İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etmesi ve “Bu tür müdahalelerin tehlikesine işaret etmekle şimdilik yetiniyorum ama buna bir direnç göstermek ihtiyacı şayet hasıl olursa açık ve net olarak ifade ediyorum ki hem şahsen hem İyi Parti olarak bundan geri durmayız. Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” demesi yerinde olmuştur.

***

Özgür Özel de “Yürüttüğü bütün dosyalar açısından bakıldığında; iktidar el değiştiğindeki, biz hukuk teminatı olmak isteriz... Öyle bir iktidar gelir ki, ne bir AK Partilinin mal güvencesi kalır ne kimsenin mevki güvencesi kalır ne mazbataların güvencesi kalır ne tapuların güvencesi kalır. Bu güvencesizlik hallinin altında Akın Gürlek de kalır, Recep Tayyip Erdoğan da kalır. Ben kendilerine şunu söylüyorum; biz bulunduğumuz yerdeyiz. 100 yıl önceki cesaretle buradayız. Kimin koltuğunda oturduğumuz, ne için oturduğumuzu biliyoruz, bildiklerinden geri durmasınlar.” dedi.

Aslında bu durum sadece CHP’nin meselesi değildir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hukuk dışı olarak tutuklanması ve tahliye edilse de halen siyasi yasak talebiyle yargılanması, CHP’ye yapılanlardan ayrı düşünülmemelidir.

O halde, hukuku tamamen ayaklar altına alan bu uygulamalara direnmek, bir vatandaşlık görevidir, hatta vatandaşlık sınavıdır...



