Muhalefetin doğalgaz şüphesi...

Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olan Tayyip Erdoğan, Adana'da AKP Çukurova İlçe Başkanlığı binasına ateş açılmasıyla ilgili olarak, "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim" dedi.

Erdoğan, bu açıklamayı, Ayasofya'da kıldığı bayram namazı, TRT'de canlı olarak verildikten sonra yayının devamında cami avlusunda yaptı.

Erdoğan, saldırıdan siyasi rant beklemiyor ama Ayasofya'da kıldığı bayram namazının TRT'den canlı olarak yayınlanmasına ses çıkarmıyor!

Erdoğan, önceki seçimlerde de kürsüye Kur'an ile çıkmıştı...

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Bayram gündeminde, Karadeniz doğal gazı müjdesi var. Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde, "İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihî bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Filyos'ta yapılan törende "Bandırma gemisiyle Samsun'a giden Mustafa Kemal'in taşıdığı bağımsızlık meşalesi bir milleti küllerinden diriltti. Fatih Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde başrolü oynadı." diye başlayan coşkulu bir konuşma yaptı.

Karadeniz gazını denizin altından karaya taşıyacak 170 kilometrelik boru hattının döşenmesine 10 Haziran 2022'den itibaren kıyıda 50 metre derinlikte başlandığı ve 2000 metreye inildiği bildirilmişti. Boruları deniz tabanına yerleştirecek "Castoro 10" isimli geminin, bu işlemi yaklaşık 5 ayda tamamlaması öngörülmüştü. Bu verilere göre denizin altında 170 kilometrelik boru hattı 10 ay 10 günde inşa edilmiş oluyor.

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Erdoğan ayrıca, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğal gaz ücreti faturalardan düşürülecektir." müjdesini de verdi...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, müjdeyle ilgili "Halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise FOX TV'deki İlker Karagöz ile Çalar Saat programına bağlandı ve "Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse -çünkü habire aldatıldığımız için- çok mutlu oldum. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz, dolayısıyla da mutlu oluruz. İnşallah Putin'in borçları ertelemesinden kaynaklanan, Putin'den yapılan kıyak değildir. Birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyoruz, devamlı aldatılınca. Umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Kanıtlanmış rezervle ilgili defalarca sorduk, cevap yok. Bu iş bağımsız denetimden geçmedikten sonra güven olmaz. Seçim yakın olunca müjde bulmak zorundalar çünkü ülke genelinde durumun ne kadar kötü olduğunu bütün vatandaşlarımız görüyor. Bir kilo kıymanın 300, soğanın 30 lira olduğu bir ülkede bir şekilde müjde vermek zorundalar. Seçimlerden sonra iktidarı alalım, iktidarın şu anda söylediklerinin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış ortaya çıkaracağız. Biz doğruları devam ettiririz, eksikleri tamamlarız, yanlışlara da izin vermeyiz" dedi.

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Görüldüğü gibi muhalefetin bir kısmı, Karadeniz'den borularla doğal gaz getirilmesine şüpheyle bakıyor! Çünkü Togg üretiminde de TCG Anadolu gemisi işinde de halka yalanlar söylendi.

Güvenilirliği kaybetmişseniz, doğru da söyleseniz artık kimse inanmaz!